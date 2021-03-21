Уфимца избили и ограбили за замечание пьяной компании

Полицейские оперативно вышли на разбойника и задержали его

В уфимском микрорайоне Инорсе избили и ограбили 31-летнего мужчину. Он сделал замечание компании пьяных молодых людей. Об этом сообщило башкирское МВД.

Разбойное нападение произошло на улице Фронтовых Бригад. По словам пострадавшего, он сделал на улице замечание двоим мужчинам и девушке, которые распивали спиртное. Один из молодых людей начал выяснять отношения с возмущенным горожанином. Беседа быстро переросла в рукоприкладство. Уфимец получил травмы лица. Нападавший также отнял у него сотовый телефон и деньги. Потерпевший обратился в полицию и к медикам.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый парень. Смартфон он успел сдать в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам преступления.