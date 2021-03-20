Молодая мать из Башкирии наложила на себя руки, обнаружив в доме труп сына

Умершую молодую женщину сельчане вспоминают только добрым словом. Фото: соцсети

В Башкирии были найдены тела молодой женщины и ее шестилетнего сына. Все произошло в ночь на 17 марта в селе Еремеево Чишминского района. Там в одном из домов родственники с утра обнаружили тела 30-летней женщины и ее шестилетнего сына. Пост об их смерти появился накануне в местных социальных сетях: всех желающих проститься с умершими приглашали на похороны. Однако на все вопросы, что именно произошло, родные и знакомые Галии К. наотрез отказывались отвечать.

Как оказалось, родным действительно было больно говорить о трагедии, разыгравшейся в семье. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, мальчик родился с врожденным заболеванием, и в ту роковую ночь скончался именно из-за болезни. Его убитая горем мать свела счеты с жизнью, не в силах справиться с утратой. Сейчас в обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранителям.

- Галия была хорошим человеком, открытая, добрая, светлая. Она как ангел, и мухи не обидит. Наш коллектив её очень любит и будет помнить её всю жизнь. Такую светлую добрую нашу Галию, - скорбят коллеги умершей женщины.

- Приношу искренние соболезнования родным и близким!! Совсем молодая, ещё жить да жить...Мальчик маленький совсем, жизни не увидел – соболезнуют знакомые.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье умерших и продолжает следить за ситуацией.