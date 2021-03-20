В Башкирии многодетная семья едва не погибла в пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: МЧС по РБ

Накануне поздно вечером в службу спасения поступило сообщение, что в деревне Юмадыбашево Шаранского района Башкирии горит дом, принадлежащий многодетной семье. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что тлеет веранда одноэтажного дома на улице Центральной, а открытое пламя жильцы уже потушили самостоятельно.

Как оказалось, в доме проживает семья с 4-мя маленькими детьми, и в момент пожара все были дома. Вечером глава семейства решил покурить перед сном, и, по всей видимости, бросил непотушенную сигарету. Примерно через 35 минут в прихожей заверещала сирена пожарного извещателя. Когда хозяйка дома проснулась и решила посмотреть, что случилось, то веранда уже была вся в дыму – горели кресла и стены. Женщина сразу же собрала детей в охапку и помогла им выбраться на улицу через окно, после чего помогла выбраться мужу. К счастью, никто не пострадал.

- Пожарным извещателем семья обеспечена в прошлом году по льготной программе. И вчера он выполнил свою функцию - вовремя оповестил о возгорании, не дав огню никакого шанса: ни уничтожить дом, ни забрать жизни, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.