Радий Хабиров поделился трогательным снимком торта, подаренным ему женой на день рождения

Фото: страница Радия Хабирова ВК

Радий Хабиров рассказал, какой подарок получил от близких на свой день рождения. На своей странице в соцсетях глава Башкирии опубликовал трогательный снимок торта, который подарила ему супруга. Для сладкого презента Каринэ Хабирова выбрала тематику булгаковского романа «Мастер и Маргарита»: торт красочно украшен ягодами и табличкой из мастики с цитатой: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?».

- На мой взгляд, очень умные слова и есть над чем задуматься... Спасибо за поздравления! С уважением! – оценил подарок Радий Хабиров.

С днем рождения главу региона уже поздравили многие чиновники, а также главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. К поздравлениям присоединились и многие жители республики, оставившие теплые слова на странице Хабирова.