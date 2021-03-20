Уфимский сексолог рассказал, сколько детей в Башкирии совратили собственные родители

Чаще всего дети и подростки становятся жертвами своих знакомых или членов семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный уфимский врач-сексолог Артур Салахов во время своей конференции, посвященной проблемам полового воспитания, рассказал, что очень часто несовершеннолетние дети совращаются собственными родителями. Как передает издание UfacityNews.ru, только за прошлый год в Башкирии было совращено 504 девочки и 17 мальчиков младше 14 лет, а также 303 девочки и 7 мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет. При этом эксперт подчеркивает, что чаще всего дети и подростки подвергаются насилию или уговорам со стороны своих знакомых – в 2020 году в регионе было зафиксировано 279 подобных случаев, а также члены семьи – 334 случая. В 33 случаях совратителями детей стали их собственные родители. В результате совращения в прошлом году 369 несовершеннолетних девушек забеременели, хотя двум девочкам на момент беременности не было и 14 лет.