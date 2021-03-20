После ледяного дождя мокрый снег: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Башкирии

В конце марта республику накрыло снегом и сугробами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец марта в Башкирии выдался не по-весеннему снежным. Вчера на республику обрушился ледяной снег, а уже сегодня синоптики предупредили о сильном снегопаде. Так, в субботу в Башкирии ожидается сильный мокрый снег, налипающий на провода и деревья, ледяной дождь, гололед на дорогах. Особенно внимательным и осторожным следует быть водителям, так как на трассах ожидаются снежные наносы и накаты, ухудшение видимости. Ситуацию ухудшит северо-западный порывистый ветер.

Температура воздуха днем ожидается всего -3; -2 градуса, так что обойдется хотя бы без заморозков. А уже завтра, если верить прогнозам, снег и ветер утихнут, так что можно будет даже отправиться на прогулку, не рискуя превратиться в снеговика.