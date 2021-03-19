Башкирскую активистку Рамилю Саитову перевели из СИЗО в психбольницу

фото: Фаиль Алсынов

Башкирскую общественницу Рамилю Саитову, обвиняемую в призывах к экстремизму, перевели из следственного изолятора в республиканскую психиатрическую больницу в селе Базилевка под Уфой. Об этом в своем инстаграме сообщил активист Фаиль Алсынов.

– Сегодня сделали передачку Рамиле Саитовой. В данный момент ее из тюрьмы перевели в Базилеевку, – написал он.

Коллегам из «АиФ-Уфа» адвокат Саитовой Гарифулла Япаров рассказал, что его подзащитную по ходатайству следователя направили в психбольницу для прохождения судмедэкспертизы. Она находится в лечебнице «с прошлой недели и будет содержаться там 20 дней».

Напомним, активистку Рамилю Саитову задержали после того как она опубликовала в сети ролик с предложением снести кресты на Урале. В ноябре 2020 года ее заключили под стражу. Кировский районный суд дважды продлял ей меру пресечения.