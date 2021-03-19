Мужчина проведет в колонии четыре года

В Саратовской области вынесли приговор пойманному в Уфе вахтовику, который распространял в сети порнографические снимки 13-летней девочки.

Как удалось доказать следствию, в августе 2017 года 38-летний мужчина познакомился в соцсети со школьницей. Она сообщила ему свой возраст, однако это его не остановило. Во время общения подсудимый попросил малолетнюю собеседницу «скинуть» ему фото интимного характера, что та и сделала. В октябре того же года девочка разорвала контакты с мужчиной, и больше полутора лет тот не давал о себе знать.

В июле 2019 года, когда школьнице было уже 15 лет, объявился ее старый интернет-приятель. Девочка сказала, что уже не хочет с ним общаться и «закинула» его в «черный список». Мужчину это разозлило и он решил отомстить несовершеннолетней: он разослал ее друзьям интимные снимки, которые она сделала для него в 2017 году. Знакомые подростка сообщили ей о полученных фотографиях, после чего она рассказала о случившемся маме. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Следственные органы по Пензенской области возбудили уголовное дело о «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и установили личность злоумышленника. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2020 года сотрудники уголовного розыска вычислили местонахождение подозреваемого – он находился проездом в Уфе, возвращаясь с вахты. Следователи задержали его и перевезли в Саратовскую область, где прописан мужчина. На днях местный суд приговорил вахтовика к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.