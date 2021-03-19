Парламент Башкирии собирается принять закон о платных дорогах

Первой платной дорогой в Башкирии станет Восточный выезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии 25 марта собирается в окончательном чтении принять закон о платных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Первая платная дорога станет частью «Восточного выезда» из столицы республики, – сказал спикер заксобрания Константин Толкачев. – Это масштабный технически сложный проект, который фактически соединит федеральные трассы М7 и М5 – от затонского моста через Белую до нового моста через реку Уфу.

Парламентарий отметил, что закон «разработан на перспективу». По словам Толкачева, многие жители республики высоко оценили преимущество платных дорог в других регионах.

– На платных дорогах лучше качество дорожного полотна и выше разрешенная скорость. Заплатив небольшую сумму, автомобилист может быстро и с комфортом доехать до нужной точки, – добавил председатель Курултая.

Он также заключил, что от платных дорог выиграют и логистические компании «в плане сокращения сроков поставок, расходов на топливо и амортизацию».