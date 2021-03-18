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Коронавирус Covid-1918 марта 2021 9:41

В Башкирии от коронавируса скончались 325 человек

За сутки еще три человека стали жертвами инфекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За сутки коронавирус в Башкирии нашли еще у 120 жителей

В Башкирии число жертв коронавируса продолжает расти: за сутки скончались еще три человека, за все время – 325. Об этом 18 марта сообщил региональный оперштаб.

Прирост зараженных за последние 24 часа составил 120 жителей. С начала пандемии официальная статистика зарегистрировала почти 31 тысячу случаев COVID-19. Выздоровело при этом 25 296 человек, 145 пациентов выписались накануне.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 5 296 жителей, 276 из них лежат в больницах, остальные 5 024 переносят коронавирус в легкой форме дома на самоизоляции.