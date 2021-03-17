МЧС предупредило о сильном ветре в Башкирии

Синоптики пообещали завтра днем снег с дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии в ближайшие сутки – с 17 на 18 марта. Порывы южного и юго-восточного ветра могут усилиться с 7-12 до 18 метров в секунду. На дорогах в отдельных районах республики возникнет гололед, а также возможно ухудшение видимости – до 1-2 километров.

В целом в регионе ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем по республике вместе с дождем. Температура воздуха после заката солнца понизится до -7,-12° (при прояснениях похолодает до -13,-18°), днем столбики термометров покажут +2,-3°.