Житель Башкирии разбил дорожную камеру и теперь будет ремонтировать ее за свой счет

Полицейские быстро вычислили личность хулигана и привлекли его к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порча государственного имущество наказывается по всей строгости закона. В этом на собственном опыте убедился житель Бураевского района, который из хулиганских побуждений 23 января на автодороге Уфа – Бирск – Янаул повредил камеру фиксации ПДД, после чего поспешил скрыться.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса и дорожного хозяйства республики, полицейским удалось быстро вычислить личность хулигана. Суд, рассмотрев административное дело, признал мужчину виновным в умышленной порче государственного имущества. Теперь ему придется не только заплатить внушительный штраф, но и за собственный счет отремонтировать сломанную камеру.