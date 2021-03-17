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Общество17 марта 2021 6:32

Житель Башкирии разбил дорожную камеру и теперь будет ремонтировать ее за свой счет

Также уроженцу Бураевского района придется выплатить внушительный штраф
Яна БАЗЕКИНА
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Полицейские быстро вычислили личность хулигана и привлекли его к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порча государственного имущество наказывается по всей строгости закона. В этом на собственном опыте убедился житель Бураевского района, который из хулиганских побуждений 23 января на автодороге Уфа – Бирск – Янаул повредил камеру фиксации ПДД, после чего поспешил скрыться.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса и дорожного хозяйства республики, полицейским удалось быстро вычислить личность хулигана. Суд, рассмотрев административное дело, признал мужчину виновным в умышленной порче государственного имущества. Теперь ему придется не только заплатить внушительный штраф, но и за собственный счет отремонтировать сломанную камеру.