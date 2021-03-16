Радик Юльякшин ответил на критику своего шоу за 30 млн рублей

фото: инстаграм // Радик Юльякшин

Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, ответил на критику своего шоу за 30 млн рублей.

Напомним, накануне «КП-Уфа» писала, что амбициозный проект музыканта под названием «Яны мон» в Татарстане назвали ремейком местного «Яна йолдыз». В частности, Камиль Гараев, директор группы компаний «Барс медиа», которая занимается организацией «Яна йолдыз», заявил, что Юльякшин позаимствовал из их шоу идею и формат. Функционер поспешил добавить, что ничего плохого в этом не видит. Тем не менее ответ Элвина Грея не заставил себя долго ждать. Вот что сказал певец:

– Для меня это заявление «Барс Медиа» стало неприятным сюрпризом. Не думал я, что друзья из Татарстана продолжат вносить деструктивизм в отношения двух братских народов, – цитирует Юльякшина агентство «Башинформ». – Два данных проекта похожи лишь тем, что там и здесь в жюри присутствуют Лина Арифулина [продюсер и режиссер концертов и телепередач, в том числе и популярной некогда «Фабрики звезд»] и Элвин Грей. Также и по бюджету проекты тоже сопоставимы. В остальном данные проекты разнонаправлены.

Юльякшин также пояснил, что татарстанский «Яна Йолдыз» ищет звезд в самой республике, в то время как «Яны мон» – «Международный проект, направленный на популяризацию башкирского языка в мире». Певец добавил, что шоу «не сопоставимы ни по качеству, ни по наполнению».