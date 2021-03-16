Карту «Алга» в Башкирии спустя полтора года после внедрения ожидает ребрендинг

Благодаря "Алге" жители Башкирии сэкономили 56 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Карту «Алга», внедренную в Башкирии для оплаты поездок в общественном транспорте, ожидает ребренденг. Перспективы дальнейшего развития проекта чиновники обсудили на «Транспортном часе», который провел глава республики Радий Хабиров.

По словам министра цифрового развития Башкирии Геннадия Разумикина, следующим этапом развития «Алги» станет социальная сфера. По карте можно будет получать скидки на посещение театров, музеев, концертов и магазинов. При ребрендинге и расширении сфер использования проект может сменить название с «Алга» на «Карта жителя Алга Башкортостан».

– Карта стала очень удобным инструментом для людей, и сегодня этот проект показывает хорошую экономику, – отметил руководитель региона. – Поэтому при выборе новых сервисов важно ориентироваться на запросы наших жителей.

По состоянию на 15 марта в Башкирии выпущен почти 1 миллион карт «Алга». Этим проездным оплачиваются «порядка 50%» поездок при безналичном расчете. Жители республики с момента запуска проекта в июле 2019 года совершили 2,9 млн бесплатных поездок в рамках «счастливого часа» и сэкономили таким образом 56 млн рублей. Функционал «Алги» уже был расширен – карту используется в сфере образования: она фиксирует посещение учащихся школ и питание в столовых и буфетах.