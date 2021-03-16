Личность мужчины до сих пор не установлена – на вид он опрятно одет, на руках имеются татуировки.

В столице Башкирии вчера 15 марта в северной части города был найден труп мужчины.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», тело умершего нашли во дворе дома 38а по улице Нежинской местные жители и позвонили в полицию. Собеседник пояснил, что смерть уфимца не несет криминальный характер, вероятно, он просто замерз насмерть. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины до сих пор не установлена – на вид он опрятно одет, на руках имеются татуировки. Сейчас устанавливается личность и причины произошедшего.