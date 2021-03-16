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Общество16 марта 2021 7:18

Уфимцы могут высказать свои мнения и предложения по изменению улицы Октябрьской революции

Для этого даже создан отдельный сайт
Эльвина АПАРИНА
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Пока власти сами не определились, какой хотят видеть современную улицу Октябрьской революции

Ни для кого не секрет, что скоро улицу Октябрьской революции в самом центре столицы ждут реконструкция и изменения. В связи с этим мэрия Уфы просит горожан высказать свои мнения и внести предложения, как бы им хотелось видеть одну из центральных улиц. Для этого даже создан сайт «Старая Уфа» - на нем вы можете оставить свое мнение, заполнив анкету, или же рассказать свою историю, воспоминание, связанные с улицей.

- Все мнения будут учитываться при дальнейшей разработке концепции развития и благоустройства улицы Октябрьской Революции и прилегающих к ней дворовых территорий на участке от Верхнеторговой площади до пересечения с Сочинской улицей, - отметили в администрации.

Там же заверили, что сайт будет жить и после сбора мнений уфимцев – на нем будет отражаться не только весь ход реконструкции улицы, но и дальнейшая событийная повестка.