Гузель Уразова рассказала о состоянии новорожденной дочери, с которой попала в больницу

В сторис певица отметила, что когда узнала о выписке, собрала вещи за две минуты – очень устали от больницы и хотели домой.

Татаро-башкирская певица Гузель Уразова сегодня 15 марта опубликовала видео из автомобиля – артистка наконец едет домой из больницы с новорожденной дочерью.

- Слава Богу нас сегодня выписали. Тихонечко едем домой с дочкой. Пожалуйста, берегите себя, пусть детки не болеют, не дай Бог никому. Раньше я не знала, где у больницы вход, где выход, дай Бог больше и не знать этого. Спасибо, что молились за нас и желали здоровья, - сказала Уразова на видео.

В сторис певица отметила, что когда узнала о выписке, собрала вещи за две минуты – очень устали от больницы и хотели домой.

Напомним, что Гузель попала в больницу с новорожденной дочкой Арианой. В клинике они пробыли ровно 10 дней. Что именно случилось с малышкой, Уразова не рассказала.