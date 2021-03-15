Ревнивец из Башкирии до смерти забил жену из-за частых измен

Суд признал у мужчины несколько смягчающих обстоятельств

В башкирском селе Мраково местный житель до смерти забил жену из-за частых измен. Мужчину судили по уголовному делу о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Во время процесса подсудимый сразу же заявил, что раскаивается в содеянном. Он рассказал, что практически не проживал со своей супругой около трех лет – периодически он заглядывал к ней, чтобы навестить детей и привезти деньги. В день, когда произошло убийство, он вместе с женой был в гостях у друзей.

– Все вместе употребляли спиртные напитки. У [супруги подсудимого] было много ухажеров, она с ними употребляла спиртные напитки и часто ему изменяла с ними, это его сильно раздражало, оскорбляло. В ходе разговора [друзья] затронули эту тему, и он без какого-либо умысла сказал, что когда-нибудь «прибьет ее», имея в виду супругу, – следует из материалов дела.

После застолья супружеская пара вернулась в некогда общий для нее дом. Женщина сказала подсудимому, что «ей нужно сходить по своим делам», и, возможно, она не вернется». Мужчина попросил ее не уходить из дома и побыть с ним, однако та настаивала на своем. Ревнивец «очень сильно разозлился на свою супругу, поскольку думал, что она снова пойдет к своим ухажерам» [цитата из уголовного дела]. Тогда мужчина схватил женщину за куртку, повалил на пол и стал беспорядочно бить по ее лицу и туловищу руками и ногами. В какой-то момент потерпевшая перестала подавать признаки жизни. Когда подсудимый осознал, что практически до смерти забил жену, он позвонил ее брату и в полицию и рассказал о произошедшем.

В качестве смягчающих вину мужчины обстоятельств суд признал его раскаяние, извинение стороне потерпевшей, отсутствие судимостей, наличие трех малолетних детей и «аморальное поведение потерпевшей». Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам колонии в колонии строгого режима.