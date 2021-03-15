Доходы бюджета Башкирии сократились на 17%

Доходы башкирского бюджета составили 16,3 млрд рублей

В январе-феврале доходы бюджета Башкирии составили 16,3 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого, 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам чиновника, снижение доходов связано с сокращением поступлений: акцизов на нефтепродукты (-20,2%), налога на прибыль организаций (-26,4%) и на доходы физических лиц (-3,3%). Существенно снизились поступления от налога на имущество организаций (в 13,6 раза) и использования имущества (в 2 раза).

Назаров добавил, что регион надеется увеличить объем налоговых поступлений за счет новых инвесторов – по итогам 2020 года темп роста инвестиций в экономику Башкирии достиг 100,9%.