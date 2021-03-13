Синоптики Башкирии предупредили о резком похолодании

Потепление придет только в середине следующей недели

В Башкирии снова резко похолодает, сообщили в Башгидромете. Несмотря на то, что на календаре уже середина марта, зима не отступает.

По данным синоптиков, 14 марта днем ожидается -4, -9 градусов, местами -14. А вот ночью столбики термометра покажут -30 градусов.

15 марта пройдет небольшой снег, днем ожидается -14, -17 градусов, а ночью -19, -23.

16 марта осадков не будет, температура воздуха ночью ожидается -12,-17, по югу республики до -22, днем воздух прогреется до 0,-5.

В середине недели в республику придет потепление.