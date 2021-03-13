Хабиров показал, как в Башкирии выращивают форель

- Завораживает... Потенциал у нашей пищевой промышленности гигантский, будем оперативно принимать программу по ее поддержке, - отметил глава республики.

Хабиров сегодня 13 марта показал, как в Башкирии, а конкретно в Кумертау, выращивают форель, «которая потом появляется на столах по всей России».

- Завораживает... Потенциал у нашей пищевой промышленности гигантский, будем оперативно принимать программу по ее поддержке, - отметил глава республики.

Также он побывал на вертолетном заводе в Кумертау и сообщил, что Башкирия закупит два вертолета для тушения лесных пожаров.

Также авиатехника будет спасать пострадавших в автомобильных и техногенных авариях, искать потерявшихся грибников и туристов, быстро доставлять пациентов для оказания экстренной медпомощи.