Вышедший из тюрьмы житель Башкирии платком задушил пенсионерку, которая приютила его у себя дома

Мужчина выйдет на свободу, когда сам уже достигнет предпенсионного возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском селе Верхние Киги 42-летний местный житель после выхода из тюрьмы задушил пенсионерку. За несколько дней до этого пожилая женщина разрешила убийце пожить у нее дома. Сегодня, 12 марта, Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор мужчине по двум уголовным статьям – убийство и разбой.

В прокуратуре республики рассказали, что преступление произошло в марте 2019 года. Обвиняемый освободился из тюрьмы, вернулся в родной Кигинский район и напросился там пожить у 70-летней односельчанки.

Через пару дней мужчина попросил у нее денег, чтобы купить сигареты. Пенсионерка ответила отказом, и тогда гость в состоянии алкогольного опьянения забрал из кошелька хозяйки 980 рублей. Когда старушка потребовала вернуть свои же деньги, одичавший фигурант уголовное дела несколько раз ударил ее кулаками в грудь, а затем задушил платком и скрылся с месте преступления.

Обвиняемый на следствии и в суде лишь частично признал вину в преступлениях. С чем именно был не согласен мужчина, в прокуратуре не уточнили.

Верховный суд Башкирии приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.