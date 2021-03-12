«Все бегут, как крысы»: продюсер обрушился с критикой на башкирскую эстраду и чиновников

фото: инстаграм // Мурат Абдульманов

Мурат Абдульманов, внук заслуженного артиста БАССР Гумера Абдульманова и основатель продюсерской компании в Москве, жестко раскритиковал башкирскую эстраду и уровень контента на местном телевидении и радио. 9 марта воротила шоу-бизнеса оставил на сайте электронной приемной органов власти региона открытое письмо, адресованное главе Башкирии Радию Хабирову.

– Почему в нашей республике все так плохо с качеством музыкального контента? – пишет Абдульманов. – Я полдня специально смотрел Башкирское телевидение (БСТ, Курай) и увидел на этих каналах подавляющее количество не качественного музыкального видео, клипов, если их можно так назвать!

Происходящее на республиканском ТВ продюсер назвал «позором» и «полным колхозом», над которым «все вокруг смеются». Он заявил, что не верит в отсутствие ресурсов у башкирского телевидения на качественную съемку клипов и запись музыки.

– Вы даёте гранты на реализацию проектов, а результатов нет! Неужели Вам безразлична культурная составляющая, нашей республики? – продолжаtт Абдульманов. – Мне печально смотреть на клипы в поле или березовой роще, точно такие же, как 50 лет назад были у моего картатая.

Продюсер также пожаловался на инертность регионального Минкульта, который, по его мнению, не поддерживает талантливых артистов эстрады. Он призвал главу республики услышать себя и пообещал, что будет «писать везде», пока его «не услышит лично Радий Фаритович Хабиров».

На следующий день Абдульманов прокомментировал свои же слова изданию «ГорОбзор.ру». Во время беседы он обрушился с критикой власти. Он заявил, что чиновники должны выделять средства на поддержку ТВ и радио, чтобы последние могли «отсеивать [из эфира] весь шлак» на коммерческой основе.

– Нужны кадры! Все кадры зарабатывают деньги в Москве, Питере и Казани (более-менее). Все бегут из Башкирии, как крысы с тонущего корабля, не потому что они крысы, а потому что корабль прогнил и тонет, – сказал он.

Продюсер заявил, что «большинство исполнителей» республики не ставит перед собой амбициозных задач, потому что на радио и ТВ «нет рамок и формата» и «реального, современного худсовета». Добиться каких-либо творческих достижений, считает бизнесмен, могут только те, кто близко общается с чиновниками.

– Почему-то всегда нужно куда-то уехать и добиться результатов там, чтобы потом тебе заслуженного артиста РБ дали. В Башкирии системы нет, – консатировал продюсер.

Что касается открытого письма Хабирову, то никакого ответа от него, сказал продюсер, он пока не получил.