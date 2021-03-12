Извращенец сбежал в другой регион, однако полицейские нашли его и вернули обратно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа вынесли приговор жителю Башкирии. Его судили по двум статьям – изнасилование несовершеннолетней и распространение детской порнографии. Мужчину посадили в колонию строгого режима на 16 лет.

Как пояснили коллеги из «КП-Ямал», 40-летний осужденный в 2019 году познакомился с пятиклассницей в соцсетях и предложил ей встретиться лично. Та согласилась, и при встрече педофил склонил ее к половым отношениям. Он также использовал школьницу для съемок порнороликов и показывал ей фотографии обнаженных детей.

Издевательства над ребенком продолжались до тех пор, пока родители девочки не увидели переписку с извращенцем. Узнав, что их дочь находится едва ли не в сексуальном рабстве, они сразу же пошли в полицию писать заявление.

Мужчина понял, что его раскрыли еще до того, как к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Он попытался подстраховаться: удалил сообщения с пятиклассницей и уехал в другой регион. Но все было тщетно. Уголовный розыск поймал мужчину и вернул обратно в Ноябрьск.