Вице-мэра башкирского города оштрафовали за игнорирование местного жителя

Прокуратура вступилась за горожанина

Первого заместителя главы администрации башкирского города Нефтекамска оштрафовали на пять тысяч рублей за игнорирование местного жителя.

В октябре 2020 года горожанин обратился в муниципалитет по вопросу организации уличного освещения. Вице-мэр не рассмотрел все замечания нефтекамца и не дал ему никакого ответа в установленный законом срок. Раздосадованный местный житель пожаловался на чиновника в прокуратуру города.

– По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело [о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан]. По итогам его рассмотрения он оштрафован на 5 тыс. рублей, – передали в надзорном ведомстве.

Помимо этого, по представлению прокуратуры заместитель главы администрации Нефтекамска был привлечен к дисциплинарной ответственности.