Уфимец без штанов наводит страх на весь подъезд и буянит в подъезде.

Уфимец без штанов наводит страх на весь подъезд и буянит в подъезде.

Видео и фото с мужчиной появились в одном из районных сообществ Уфы в социальных сетях. Горожане пожаловались на буйного соседа, который по неизвестным причинам ездит в лифте без штанов. Также мужчина пытается сломать камеру, которая снимает его непотребства в лифте.

- В зеленых домах по Набережной, 11/2, а так же по Набережной, 15 в последнее время был замечен неадекватный мужчина. Началось все с обливания подъездов маслом и другими продуктами, а потом он украл в нашем подъезде велосипед. 8 и 9 марта его заметили гуляющим по подъезду голым. Вот пару видео с нашего и соседних домов, - пишет автор поста.

Пользователи соцсетей предположили, что мужчина пьян или находится под действием наркотиков. Неизвестно, будет ли он продолжать пугать жителей домов в уфимском микрорайоне Сипайлово.