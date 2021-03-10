Башкирский парламент определился со штрафами за продажу зажигалок детям

Парламент рассмотрит законопроект о штрафах за продажи зажигалок на ближайшем пленарном заседании

В прошлом году депутаты башкирского парламента приняли закон, запрещающий продажу зажигалок детям. На ближайшем пленарном заседании они собираются рассмотреть законопроект о введении штрафов в отношении продавцов за нарушение данного запрета. Так, граждан предлагается штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц – на 20-25 тысяч рублей, юрлиц – на 30-40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: 4-5 тысяч, 30-40 тысяч и 50-70 тысяч рублей соответственно.

Напомним, запретить продавать детям зажигалки депутатов побудил «сниффинг» – популярная среди подростков форма токсикомании. Это пагубное увлечение может привести к смерти, и подобные случаи уже происходили в республике.

- Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, - пояснил целесообразность принятой меры спикер республиканского парламента Константин Толкачев.