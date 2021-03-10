Ночью 11 марта местами по Башкирии сохранится метель

Одновременно с метелью температура воздуха снизится до -20, -25 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии метель, которая бушует последние дни, сохранится и грядущей ночью, 11 марта. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Вместе с этим видимость на автодорогах ухудшится до 500-1000 метров. Об этом сообщило республиканское МЧС.

В ближайшие сутки в Башкирии будет преимущественно облачная погода. Умеренный снег выпадет на востоке региона. Температура воздуха ночью составит -18,-23°, при прояснениях -25,-30°, днем -13,-18°. По предварительным данным Башгидромета, метель в республике может успокоиться к 12 марта, однако зимний холод все равно останется.