Число заразившихся коронавирусом в Башкирии приблизилось к 30 тысячам

Под присмотром врачей сейчас находится более трехсот ковид-положительных пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии с начала пандемии подтверждено 29 922 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 132 жителей. Об этом 10 марта сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 продолжает расти. За день зарегистрировано еще две смерти. Всего от коронавируса в республике скончались уже 305 человек. Общее количество выздоровевших за 24 часа увеличилось на 129 и достигло 24,1 тысячи жителей.

Прямо сейчас носителями коронавируса в Башкирии являются 5 517 человек, 5 209 из них переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома. Остальные 308 лежат в больницах под присмотром врачей – 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.