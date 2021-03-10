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В Башкирии из-за непогоды прекращено движение транспорта на десятках километров трассы Уфа-Оренбург

В МЧС назвали участки автодороги, где проехать пока будет нельзя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии разбушевалась метель

В Башкирии разбушевалась метель

Сегодня днем, 10 марта, управление дорогами «Приуралье» закрыло движение всех видов транспорта на десятках километров трассы Уфа-Оренбург в Башкирии. Это связано с неблагоприятными погодными условиями – низовой метелью, обильным снегопадом и ограничением видимости.

По данным МЧС, ограничения введены на следующих участках трассы:

– с 274 по 316 км (ориентировочное время открытия участка – 22:00);

– с 206 по 274 км (ориентировочное время открытия участка – 16:00).

В экстренном ведомстве добавили, что для расчистки дорог в регионе работает 1100 снегоуборщиков.