Не забрали сына из садика: в Башкирии при странных обстоятельствах пропала молодая супружеская пара

Последний раз женщина выходила на связь с матерью примерно в полдень

Сегодня в соцсетях появилось странное сообщение о пропаже молодой супружеской пары из Салавата. Как рассказала родная сестра 21-летней Елены Юдиной, ее муж, 22-летний Юлиан Юдин, утром отвел сына в детский сад, а уже вечером бабушке с дедушкой позвонила воспитательница, потому что родители не пришли забирать ребенка. Обеспокоенные родственники бросились звонить супругам, но телефон Юлиана оказался выключен, а Елена не брала трубку.

- Мы сразу же бросились к ним домой. Елена с мужем снимают квартиру, у хозяев мы спросили ключи, зашли, но в квартире никого не было. В последний раз с сестрой мама выходила на связь примерно в полдень. Она сказала, что куда-то уехала по делам, но не уточнила, куда именно, - рассказывает сестра пропавшей молодой женщины.

По словам родственников, Елена никогда раньше не пропадала и не уходила без предупреждения. Женщина очень любит своего сына и никогда бы не позволила себе забыть забрать его из детского сада. Предположительно, супруги могли куда-то уехать на своем автомобиле «Киа Рио», потому что автомобиля во дворе не оказалось. Сейчас родственники пропавших написали заявление в полицию и обратились к волонтерам-поисковикам отряда «Лиза Алерт».

- Очень переживаем за Лену, мало ли что могло случиться. У них с мужем до этого были разногласия, но потом вроде они помирились. Но ничего мы исключать не можем, - вздыхает сестра пропавшей женщины.

Приметы Елены Юдиной: рост 171 см, худощавое телосложение, волосы длинные, крашенные в блонд, челка. Есть татуировка на левой руке в виде розы, а также две татуировки на ключицах – небольшие розочки.

Приметы Юлиана Юдина: рост 185 см, спортивное телосложение, волосы короткие темные. Есть татуировка на руке в виде «рукава», а также изображение птицы на кисти.

Могут передвигаться на автомобиле «Киа Рио» с госномером А753ТЕ.

Если вам что-то известно о местонахождении супругов, просьба немедленно сообщить в полицию или родным Елены по номеру 8(987)093-19-08 (Ольга).