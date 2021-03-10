На улучшение сельских домов культуры в 2021 году Башкирия направит почти 64 млн рублей

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова // фото: glavarb.ru

В 2021 году власти Башкирия направит на модернизацию сельских домов культуры 63,9 млн рублей. Большая часть этих денег – 53,4 млн – уже выделена из федерального бюджета. Республика занимает первое место среди других регионов по объемам привлекаемых средств на улучшение домов культуры. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 9 марта сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова

По словам чиновницы, за последние четыре года на укрепление материально-технической базы 77 домов культуры республики было потрачено около 226 млн рублей. В прошлом году 15 районов получили на эти цели 54,8 млн рублей. Для учреждений купили музыкальные инструменты, одежду, оргтехнику, театральные кресла, оборудование, автотранспорт. Часть средств также ушла на ремонт помещений.