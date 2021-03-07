В Уфе прекращены поиски без вести пропавшего мужчины

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе прекращены поиски без вести пропавшего Сергея Р.. Напомним, по данным организации «Лиза Алерт», мужчина перестал выходить на связь с близкими накануне, 6 марта. Сегодня активисты и добровольцы начали прочесывать город, чтобы найти горожанина.

Отметим, что через некоторое время после объявления мужчины пропавшим в сообществе «Лиза Алерт» появился пост о том, что информация об его исчезновении проверяется. По всей видимости, он все-таки дал о себе знать. Ближе к вечеру поисковики отрапортовали, что уфимец найден и жив.