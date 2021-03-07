фото: instagram.com/liliderom

Уфимка Лилия Гильмиярова завоевала титул Miss Popularity на международном конкурсе красоты «Топ Модель Мира 2021». Об этом в своих соцсетях 7 марта сообщила сама девушка.

Лилия призналась, что «только сейчас начала осознавать всю масштабность происходящего». Завоеванный жительницей Уфы титул стал единственным из шести, которые получила Россия.

фото: instagram.com/liliderom

– У меня столько эмоции , что трудно передать словами (пока писала станцевала ламбаду). Стоять на однои сцене с красотками со всего мира, подружиться, танцевать до упаду каждыи день, ходить по подиуму, как девочка из телевизора...счастье – есть, – написала в инстаграме Гильмиярова.

Девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживал и был рядом. В качестве подарка за победу Лилия получила две недели отдыха в любом отеле на выбор.