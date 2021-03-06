Жители башкирского города Белебей устроили давку из-за дешевых товаров

Жители башкирского города Белебей устроили давку из-за дешевых товаров в торговом центре.

Известно, что случай произошел утром 6 марта. Один из магазинов устраивал распродажу небольших мягких игрушек за 39 рублей. По всей видимости, горожане посчитали это предложение выгодным в преддверье 8 марта и решили закупиться акционным товаром. Как это часто бывает, толпа устроила в магазине давку – каждый покупатель захотел «урвать» себе игрушку по выгодной цене.

Примечательно, что среди покупателей были и дети, которые также захотели получить игрушку за 39 рублей. Видеозапись с места выложили в соцсети – мы не можем опубликовать ролик на страницах сайта из-за присутствия на нем несовершеннолетних (требование федерального Роскомнадзора, за нарушение которого предусмотрены огромные штрафы – Ред).

Пользователи соцсетей оказались шокированы поведением любителей низких цен.

- Люди, вы чего! Это каким надо быть мелочным, чтобы из-за скидки так себя вести! – пишет местная жительница.