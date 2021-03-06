В Минздраве Башкирии объяснили причины высокой смертности

В Минздраве Башкирии объяснили причины высокой смертности среди мужчин и женщин.

Известно, что республика в 2020 году не смогла достигнуть плановых показателей смертности населения. Реальные цифры смертности среди мужчин и женщин составили 831,3 и 257,8 случая на 100 тысяч населения, при плане в 742,9 и 230,2 случая соответственно.

Издание UfacityNews.ru сообщает, что Минздрав республики объясняет высокую смертность мужчин и женщин разными факторами. Например, у женщин смертность была выше ожидаемой из-за пандемии. У мужчин смертность повышена из-за нездорового образа жизни – чрезмерного употребления алкоголя, курения, отравления суррогатным спиртным, ожирения и несвоевременного обращения за медицинской помощью.