Мошенница из Уфы выбрала нетривиальную схему обмана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летняя уфимка обманула жителя Нижневартовска на 35 тысяч рублей «бухгалтерской» схемой.

Мошенница из Уфы выбрала нетривиальную схему обмана в соцсетях. Своей жертве девушка не стала представляться сотрудником банка, как это обычно бывает в похожих ситуациях. Вместо этого она предложила жителю Нижневартовска «перерасчет зарплаты от работодателя».

Как сообщает «КП-Югра» со ссылкой на Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре, мошенница попросила доверчивого сибиряка связаться с бухгалтером организации, которая должна была сделать перерасчет зарплаты. Разумеется, что никаких дополнительных денег мужчине так и не начислили. В итоге после непонятных манипуляций он лишился 35 тысяч рублей.

Вскоре о случившемся узнали полицейские, которые начали расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».