В мэрии Уфы создадут отдельное подразделение по контролю за исполнением поручений Хабирова и Грекова

В мэрии Уфы произойдут структурные изменения

Сегодня, 3 марта, горсовет Уфы принял решение о перестройке некоторых структурных подразделений городской администрации. Перед этим с докладом об этих изменениях выступил вице-мэр Рустем Газизов.

В мэрии создадут так называемое «контрольное управление». Оно будет следить за исполнением поручений главы республики Радия Хабирова и мэра столицы Сергей Грекова. Этот блок также будет заниматься подготовкой аналитических материалов, поручений, передачей «объективной и достоверной информации о деятельности структурных подразделений администрации, предприятий и учреждений».

Контрольное управление будет создано без увеличения числа чиновников – «путем перераспределения должностных обязанностей и штатных единиц Контрольно-ревизионного управления и Организационно-контрольного управления». Последние два подразделения перестанут быть «контрольными» и будут называться просто: «ревизионное управление» и «организационное управление».

Следующее изменение в мэрии касается управления транспорта и связи. Его переподчинят первому вице-мэру, который курирует вопросы организации дорожного движения и транспортной безопасности. Должность заместителя главы администрации – начальника управления транспорта и связи упразднят. Вместо него будет заместитель по связям с общественностью, который возглавит Информационно-аналитическое управление.