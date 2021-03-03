Госдума рассмотрит предложенный парламентом Башкирии законопроект о национальных школах

По мнению спикера Курутлая, предложенный законопроект повысит качество образования

Государственная Дума в апреле текущего года рассмотрит законопроект о национальных школах, который предложил башкирский парламент.

Госсобрание-Курултай считает необходимым закрепить в федеральном законе об образовании термин «этнокультурная образовательная организация». К этой категории учреждений республиканские депутаты хотят отнести школы с углубленным изучением одного из языков народов России.

Согласно законопроекту, язык образования следует внести в устав этнокультурной школы. Одновременно предлагается дать этим учреждениям возможность не закрепляться за конкретными территориями в районе или городе. По мнению спикера башкирского парламента Константина Толкачева, эти меры внесут правовую определенность в деятельность учебных заведений и повысит качество образования.

– На практике нередко происходит так, что родители приводят ребенка в национальную школу и выбирают для него другой язык обучения. Школа сталкивается с определенными трудностями, потому что не располагает необходимым кадровым и учебно-методическим обеспечением, – добавил Толкачев.

Он также пояснил, что в случае принятия законопроекта этнокультурная образовательная организация получит «больше возможностей обеспечить обучающимся качественное образование».