В Башкирии официально безработными числятся 93 тысячи человек

Рост безработицы в Башкирии фиксировался в период с апреля по октябрь 2020 года

В Башкирии по состоянию на 23 февраля 2021 года численность зарегистрированных безработных составляет 93 тысячи человек. С сентября прошлого года их количество сократилось на 36 тысяч человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

– Рост безработицы, особенно на регистрируемом рынке труда, в связи с кризисными явлениями в экономике на фоне коронавируса наблюдался с апреля по октябрь 2020 года, – отметила чиновница.

По ее словам, фактически безработными в регионе, согласно методологии Международной организации труда, сейчас являются 112 тысяч жителей. На начало текущего года в республиканском банке вакансий заявлено 50,7 тысячи предложений – это на 30% больше, чем годом ранее. В 2020 году через службу занятости смоли трудоустроиться 72,7 тысячи жителей Башкирии.