В уфимской мэрии произошли кадровые перестановки

В мэрии два управления возглавили новые начальники

В уфимской администрации поменялись начальники сразу двух управлений. О кадровых перестановках 2 марта сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

Начальником управления капитального строительства стал Эдуард Нагаев.

– Прежде он работал в министерстве природопользования и экологии республики. Имеет большой опыт и компетенции в инженерно-технических и финансово-экономических вопросах, – дал краткую характеристику чиновнику Греков.

Второе кадровое решение связано с управлением по физической культуре и спорту. Его возглавил Егор Сорокин, который ранее замещал там руководителя.

– Он неоднократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и кубка мира. Человек с большим спортивным опытом. И с управленческим тоже. Он исполнял обязанности начальника управления, – отметил мэр Уфы.

Греков пожелал обоим госслужащим удачи на новых должностях.