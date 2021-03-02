Мать из Башкирии порезала шею своему ребенку и хотела сжечь из ревности к мужу

Следственный комитет передал материалы дела в суд

В городе Нижневартовске уроженка Башкирии порезала шею своему 10-летнему ребенку из ревности к сожителю. В ближайшее время 38-летнюю женщину будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровья малолетнему, сообщили коллеги из «КП-Югра».

Инцидент произошел 10 сентября 2020 года. Обвиняемая дважды ударила сына ножом в их общем доме. Причиной этого послужила ревность к гражданскому мужу, который является отцом мальчика. После нападения на собственного ребенка женщина подожгла дом, однако в последний момент одумалась и позвонила пожарным.

После случившегося мать лишили родительских прав. Следователи собрали доказательства и передали дело в суд, который решит судьбу женщины.