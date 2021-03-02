Под Уфой лишенник насмерть сбил водителя снегоуборочной машины

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой лишенный водительских прав мужчина насмерть сбил рабочего снегоуборочной машины. ДТП с летальным исходом произошло на трассе М5 вечером 1 марта.

Как передали в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель спецмашины Volvo чистил пескоразбрасыватель, когда на него совершила наезд вазовская «пятнадцатая», которой управлял 32-летний уфимец. В результате происшествия мужчина, обслуживающий снегоуборщик, скончался на месте происшествия. Автомобилист из легковушки был доставлен в больницу с различными травмами. Известно, что месяц назад его лишили прав за отказ проверяться на состояние опьянения.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – сообщили в ГИБДД.