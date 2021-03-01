В Башкирии в колодце женщины нашли труп ее сына без следов насильственной смерти

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета

В одной из деревень Дуванского района Башкирии утром 26 февраля был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как передал собеседник, тело лежало на дне колодца, который располагается на приусадебном участке местной жительницы. Известно, что погибший – ее сын. По предварительным данным, именно сельчанка сообщила о страшной находке в полицию. На месте происшествия работали сотрудники МВД и Следственного комитета.

На теле мертвеца не было найдено каких-либо видимых повреждений или следов криминального характера. Труп для установления причин смерти направлен на судмедэкспертизу.