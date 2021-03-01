В Челябинской области перевернулся автобус с уфимскими туристами

На месте работали экстренные службы - сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

В субботу 27 февраля в Челябинской области перевернулся автобус, который следовал из Уфы в ГЛЦ «Евразия», что находится в Кусе. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на собственный источник.

Известно, что в салоне автобуса Higer находились 35 человек, все они туристы из Башкирии. Благо никто из них не пострадал. Туристов пересадили в другой автобус и довезли до нужного места.

На месте работали экстренные службы - сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии уточняются.