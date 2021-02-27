За сутки коронавирус обнаружен еще у 139 жителей Башкирии

Абсолютное число заболевших переносят ковид в легкой форме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным администрации главы Башкирии, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 139 жителей республики, а общее число инфицированных достигло 28 400 человек. В активной форме заболевание протекает у 5505 человек: большинство (5261) переносят ковид в легкой или бессимптомной форме и лечатся амбулаторно, еще 244 – госпитализированы.

Новых данных об умерших нет, число скончавшихся от осложнений вируса по-прежнему составляет 269 человек. Напомним, что накануне ковид унес жизни сразу четырех жителей Башкирии. Что касается выздоровевших, то за последние 24 часа их число увеличилось на 155 и достигло 22670 человек.