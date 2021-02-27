Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Уфе рабочий едва не лишился глаз из-за химического ожога

Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняет Гострудинспекция
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий
На скорой рабочего отвезли в больницу

На скорой рабочего отвезли в больницу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неприятный случай на производстве произошел 8 февраля в уфимском филиале предприятия, занимающегося бурением. 52-летний рабочий занимался ремонтом бурового насоса, когда капли едкого химического раствора из скважины попали прямо ему в глаза, что немедленно вызвало химический ожог роговицы. Мужчину немедленно увезли в больницу, врачи до сих пор не могут с уверенностью сказать, удастся ли ему сохранить зрение.

Обстоятельства несчастного случая на производстве сейчас выясняет Гострудинспекция.

- В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, - отметили в ведомстве.

ЧП