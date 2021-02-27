В Уфе несколько жилых домов остались без холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии

В администрации района просят горожан с пониманием отнестись к ситуации Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 27 февраля, несколько жилых домов в центре Уфы остались без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии. Из-за прорыва трубопровода водоснабжение отключили в домах №№ 33, 35, 35\1, 37 по улице 50 лет СССР, а также в ведомственном учреждении в доме № 33\1.

Как сообщили в администрации Октябрьского района, сейчас коммунальщики экстренно утраняют протечку на трубопроводе. Жильцов, оставшихся без воды, просят потерпеть до полудня: примерно в 14.00 обещается возобновить подачу воды в дома.

- Мы будем вас держать в курсе, ситуация остаётся на контроле, - заверили в районной администрации.

Напомним, похожий инцидент произошел в начале недели в Советском районе Уфы: тогда без воды и отопления остались пять жилых многоэтажек.