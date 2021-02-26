Экс-начальник участка колонии в Башкирии за 20 тысяч рублей разрешил заключенному выехать за город

СК возбудил против сотрудника ФСИН уголовное дело по двум статьям

Против экс-начальника участка колонии-поселения №6 башкирского города Стерлитамака возбуждено уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший сотрудник ФСИН за взятку в 20 тысяч рублей незаконно позволил заключенному выехать из города.

– Факт получения взятки был выявлен в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников отдела собственной безопасности Управления ФСИН, – передали в пресс-службе Следственного комитета республики.

Сейчас сотрудники правоохранительного органа продолжают устанавливать обстоятельства преступления и выясняют, были ли другие нарушения на службе у подозреваемого.