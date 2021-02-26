На шоссе в Уфе «Лада Калина» сбила своего водителя и пассажира

фото: ГИБДД РБ

На Затонском шоссе в Уфе произошло ДТП с тремя автомобилями, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщило региональное ГИБДД,

Авария случилась после полудня 25 февраля. 31-летний шофер грузовика МАЗ врезался в припаркованную «Ладу Калину» без людей в салоне. После этого легковушка столкнулась с попутным Mitsubishi Outlander, а затем совершила наезд на своих 25-летнего водителя и 24-летнего пассажира, которые стояли поблизости. Пешеходы получили различные травмы.

– Со слов 28-летней уфимки, водителя Mitsubishi, они остановились, чтобы заправить отечественный автомобиль, т.к. закончилось топливо. Водитель грузовика утверждает, что поздно заметил их. Начато разбирательство, – передали в ГИБДД.

За прошедшие сутки произошла еще одно дорожное происшествие, в котором пострадал один человек.